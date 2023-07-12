Масалитин о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: человек без имени, без племени

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал переход парагвайского экс-полузащитника армейцев Хесуса Медины в московский «Спартак».

«Это человек без имени, без племени. Он не воспитанник. Просто приехал гастарбайтер заработать денег. Где больше дали, туда и пошел. Какое уважение может быть к нему? Никакого. Как можно относиться к Медине, если он за свои слова не отвечает? Про него надо забыть, вычеркнуть его из памяти», - приводит слова ветерана «РБ Спорт».

Также Масалитин вспомнил свой переход в «Спартака», отметив, что тогда он просто уходил из ЦСКА из-за конфликта с новым главным тренером, а с красно-белыми просто временно тренировался, что в итоге привело к подписанию контракта.

Напомним, в сезоне-2022/23 Медина провел 33 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил 11 мячей.