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«Бавария» сделала «Тоттенхэму» новое рекордное предложение по Кейну

Немецкий клуб не оставляет попыток заполучить звездного форварда в свои ряды.
12 июля 2023 08:25
автор: Александр Шульгин

Мюнхенская «Бавария» сделала новое предложение лондонскому «Тоттенхэму» по нападающему Гарри Кейну.

Как сообщает L'Équipe, теперь сумма трансфера может составить 100 миллионов евро. Напомним, сначала немцы хотели приобрести форварда за 70-80 миллионов, однако позже «шпоры» отклонили предложения даже в 90-95 миллионов евро.

Напомним, в минувшем сезоне Кейн провел 47 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 31 мяч.

В составе сборной Англии футболист принимал участие в ЧМ-2018 и ЧМ-2022, а также является серебряным призером Евро-2020.

источник: L'Equipe
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