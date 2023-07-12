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Малком: благодаря моему паспорту «Зенит» может взять ещё одного бразильца

Бразилец — о получении российского гражданства.
12 июля 2023 08:37
автор: Виталий Овсянников

26-летний бразильский футболист Малком, выступающий за «Зенит» на позиции нападающего, рассказал о причинах, по которым он решил получить российское гражданство.

«Во время переговоров о продлении моего соглашения президент «Зенита» спросил меня, согласен ли я получить российский паспорт. Он объяснил мне, что здесь меня все любят, что у меня много поклонников в России. Поэтому я сказал «да» из чувства благодарности. Значит ли это, что я могу представлять сборную России? Нет, это вообще никак не связно. Это всего лишь документ, дающий возможность не занимать место легионера. Так клуб сможет пригласить ещё одного бразильца и расширить семью (смеётся)», — цитирует Малкома издание Onze Mondial.

Напомним, что Малком стал игроком «Зенита» в 2019 году. За этот период он сыграл за клуб из Санкт-Петербурга 108 матчей, забил 42 гола и оформил 24 ассиста. Действующее соглашение бразильца с «Зенитом» заканчивается в середине 2027 года.

источник: Onze Mondial
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