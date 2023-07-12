Ян Зоммер близок к переходу в миланский «Интер»

34-летний швейцарский футболист Ян Зоммер, выступающий за мюнхенскую «Баварию» на позиции голкипера, в ближайшее время может стать игроком миланского «Интера».

Об этом сообщает популярный спортивный обозреватель Николо Скира. Согласно данным источника, на этой неделе между «Баварией» и «Интером» пройдут переговоры о трансфере голкипера.

Напомним, что основной голкипер миланского клуба Андре Онана близок к переходу «Манчестер Юнайтед». Запасной голкипер «Интера» Самир Ханданович также покинул команду, в связи с истечением контракта.

На их замену нерадзурри желают приобрести опытного Яна Зоммера, а также перспективного украинца Анатолия Трубина. Голкиперу «Шахтёра» 21 год, и он отлично проявил себя на молодежном чемпионате Европы, где украинцы добрались до стадии 1/2 финала.