Месси — о переходе в «Интер Майами»: семья довольна данным решением

36-летний аргентинский футболист Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами» на позиции нападающего, поделился впечатлениями от переезда в США.

«Мой настрой и мое мышление не меняются. Где бы я ни находился, я буду стараться выкладываться полностью за себя и за клуб, чтобы продолжать выступать на самом высоком уровне. Моя семья довольна принятым решением. Мы готовы и хотим принять этот новый вызов», — цитирует Месси издание RMC Sport.

Напомним, что вчера, 11 июля, аргентинский нападающий прилетел в США с целью поставить подпись под соглашением с клубом «Интер Майами». Ранее Месси выступал за «ПСЖ» и «Барселону». 16 июля в Майами состоится официальная презентация футболиста. В американском клубе 36-летний форвард будет зарабатывать до 60 млн долларов в год.