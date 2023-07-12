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Месси — о переходе в «Интер Майами»: семья довольна данным решением

Семикратный обладатель «Золотого мяча» — о переезде в США.
12 июля 2023 09:43
автор: Виталий Овсянников

36-летний аргентинский футболист Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами» на позиции нападающего, поделился впечатлениями от переезда в США.

«Мой настрой и мое мышление не меняются. Где бы я ни находился, я буду стараться выкладываться полностью за себя и за клуб, чтобы продолжать выступать на самом высоком уровне. Моя семья довольна принятым решением. Мы готовы и хотим принять этот новый вызов», — цитирует Месси издание RMC Sport.

Напомним, что вчера, 11 июля, аргентинский нападающий прилетел в США с целью поставить подпись под соглашением с клубом «Интер Майами». Ранее Месси выступал за «ПСЖ» и «Барселону». 16 июля в Майами состоится официальная презентация футболиста. В американском клубе 36-летний форвард будет зарабатывать до 60 млн долларов в год.

источник: RMC Sport
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