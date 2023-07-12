«Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом «Кадиса» Бонгонда

27-летний конголезский футболист Тео Бонгонда, ранее выступавший за «Кадис» на позиции нападающего, официально представлен в качестве игрока московского «Спартака».

Об этом сообщает официальный сайт красно-белых. Экс-лидер «Кадиса» подписал контракт с московским клубом на три года. Сумма трансфера не уточняется. Нападающий будет выступать за «Спартак» под 77-м номером.

Напомним, что в прошлом сезоне уроженец Бельгии сыграл 31 матч в чемпионате Испании, забил четыре гола и оформил три ассиста. До «Кадиса» Бонгонда выступал за бельгийские клубы «Генк» и «Зюлте Варегем», а также за испанскую «Сельту».