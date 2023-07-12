Спортивный директор «Спартака» прокомментировал подписание контракта с Тео Бонгонда

53-летний английский специалист Пол Эшуорт, занимающий должность спортивного директора «Спартака», прокомментировал переход в команду конголезского форварда Тео Бонгонда.

«Тео, как и Хесус Медина, — это игрок в расцвете сил, на пике своей карьеры, который добавит команде конкуренции и способен сразу же её усилить. Мы внимательно следили за ним около девяти месяцев. Гильермо Абаскаль наблюдал за матчами Тео в составе «Кадиса» живьём. В его лице мы получаем качественного «левоногого» правого вингера. Верим, что он добавит разнообразия игре «Спартака» в атаке и будет как можно чаще радовать наших болельщиков. Добро пожаловать!» — цитирует Эшуорта пресс-служба «Спартака».

Напомним, что в прошлом сезоне Тео Бонгонда сыграл 31 матч в Ла Лиге в составе «Кадиса», забил четыре гола и оформил три результативных передачи.