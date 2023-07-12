Далер Кузяев попрощался с «Зенитом» после перехода в «Гавр»

30-летний российский футболист Далер Кузяев опубликовал в своих социальных сетях прощание с «Зенитом».

Напомним, что полузащитник перешел во французский «Гавр».

«Есть ли что-то важнее титулов в спорте? После 6 потрясающих лет в «Зените» пришло время принять новый вызов. Я покидаю команду (на этот раз точно). Я хочу выразить искренние слова благодарности вам, дорогие болельщики и дорогие петербуржцы, за вашу поддержку и любовь! Спасибо всему тренерскому штабу и партнерам по команде, медицинскому и административному штабу, всем сотрудникам ФК «Зенит»! Конечно же, выражаю свою благодарность руководству клуба! И всем тем, кто был рядом со мной все эти годы. Я всегда с теплом буду вспоминать этот важный период в моей карьере и жизни.

Возвращаясь к своему вопросу, я хочу отметить, что титулы очень важны в спорте. Ради них мы тренируемся, стараемся, прикладываем максимум усилий. Для меня трофеи, выигранные вместе с «Зенитом», имеют огромную ценность. Но в дополнение к этому я бы также хотел, чтобы меня запомнили в прекрасном Санкт-Петербурге как футболиста, который бился за «стрелку» до конца, как надежного партнера и товарища, и просто как хорошего человека. До скорых встреч, Питер», — написал Кузяев.

Напомним, что Далер Кузяев выступал за «Зенит» с июля 2017 года. За этот период российский полузащитник провел за команду из Санкт-Петербурга 183 матча, забил 23 гола и оформил 29 результативных передач.

В минувшем сезоне «Гавр» стал победителем французского второго дивизиона и завоевал путевку в Лигу 1.