Думбия – о первом сезоне в ЦСКА: стоял под горячим душем и плакал

Бывший форвард московского ЦСКА Сейду Думбия вспомнил первый сезон в составе армейцев.

По словам нападающего, он испытал настоящий стресс во время зимы. Футболист заявил, что погодные условия в России вынудили его даже заплакать.

«Я столкнулся с морозами, которых раньше никогда не видел. Чуть не околел! Дома сразу побежал в ванную. Я настолько замёрз, что стоял под горячим душем и плакал», – поведал ивуариец в интервью «СЭ».

Думбия провел за ЦСК 150 матчей и забил 95 голов. Он помог команде 6 трофеев, в том числе 3 титула чемпиона РПЛ.