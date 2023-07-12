ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Думбия – о первом сезоне в ЦСКА: стоял под горячим душем и плакал

Футболист пережил депрессию из-за погодных условий.
12 июля 2023 11:34
автор: Артур Гичунцев

Бывший форвард московского ЦСКА Сейду Думбия вспомнил первый сезон в составе армейцев.

По словам нападающего, он испытал настоящий стресс во время зимы. Футболист заявил, что погодные условия в России вынудили его даже заплакать.

«Я столкнулся с морозами, которых раньше никогда не видел. Чуть не околел! Дома сразу побежал в ванную. Я настолько замёрз, что стоял под горячим душем и плакал», – поведал ивуариец в интервью «СЭ».

Думбия провел за ЦСК 150 матчей и забил 95 голов. Он помог команде 6 трофеев, в том числе 3 титула чемпиона РПЛ.

источник: «Спорт-Экспресс»
Новичок «Спартака» Бонгонда обратился к болельщикам красно-белых
Экс-игрок «Кадиса» хочет помочь «Спартаку» стать чемпионом.
12.07.2023 11:51
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Аршавин: не понимаю, зачем Кузяев поменял «Зенит» на «Гавр»
Экс-игрок лондонского «Арсенала» в недоумении.
12.07.2023 11:38
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Далер Кузяев попрощался с «Зенитом» после перехода в «Гавр»
В составе «Зенита» он стал пятикратным чемпионом России.
12.07.2023 11:01
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра» (фото)
Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра» (фото)
Футболист решил отказаться от выгодного предложения из Турции.
12.07.2023 10:44
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Спортивный директор «Спартака» прокомментировал подписание контракта с Тео Бонгонда
Пол Эшуорт – о новичке красно-белых.
12.07.2023 10:25
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Зенит» готов отдать Вендела в аренду
Трансферная сага продолжается.
12.07.2023 10:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом «Кадиса» Бонгонда
«Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом «Кадиса» Бонгонда
Сумма трансфера не раскрывается.
12.07.2023 10:13
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Месси — о переходе в «Интер Майами»: семья довольна данным решением
Семикратный обладатель «Золотого мяча» — о переезде в США.
12.07.2023 09:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Ян Зоммер близок к переходу в миланский «Интер»
Голкипер «Баварии» сменит клубную прописку.
12.07.2023 09:15
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.