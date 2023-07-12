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Аршавин: не понимаю, зачем Кузяев поменял «Зенит» на «Гавр»

Экс-игрок лондонского «Арсенала» в недоумении.
12 июля 2023 11:38
автор: Виталий Овсянников

Экс-игрок лондонского «Арсенала» в недоумении.

42-летний российский экс-футболист Андрей Аршавин, в настоящее время занимающий должность заместителя генерального директора «Зенита», прокомментировал трансфер Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Он серьезно перешел в «Гавр»? Ну, поздравляю его! Только я не понимаю, для чего «Зенит» менять на «Гавр». Но, раз он выбрал, пожелаю ему успехов. Будем следить за ним», — заявил Аршавин в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 12 июля, стало известно о том, что экс-футболист «Зенита» Кузяев подписал контракт с французским клубом «Гавр» до середины 2025 года.

Далер Кузяев выступал за «Зенит» с июля 2017 года. За этот период российский полузащитник провел за команду из Санкт-Петербурга 183 матча, забил 23 гола и оформил 29 результативных передач.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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