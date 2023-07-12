Новичок «Спартака» Бонгонда обратился к болельщикам красно-белых

Новичок московского «Спартака» Тео Бонгонда выразил надежду на то, что в грядущем сезоне красно-белые станут чемпионами.

«Дорогие болельщики! С нетерпением жду встречи с вами на стадионе. Надеюсь, мы станем чемпионами в этом сезоне. Вперёд, «Спартак», — сказал Бонгонда в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».

Напомним, что сегодня, 12 июля, конголезский и бельгийский форвард был официально представлен в качестве футболиста московского «Спартака». Уже известно о том, что Тео Бонгонда подписал соглашение со столичным клубом на три года. Он будет выступать под 77-м номером.