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Новичок «Спартака» Бонгонда обратился к болельщикам красно-белых

Экс-игрок «Кадиса» хочет помочь «Спартаку» стать чемпионом.
12 июля 2023 11:51
автор: Виталий Овсянников

Новичок московского «Спартака» Тео Бонгонда выразил надежду на то, что в грядущем сезоне красно-белые станут чемпионами.

«Дорогие болельщики! С нетерпением жду встречи с вами на стадионе. Надеюсь, мы станем чемпионами в этом сезоне. Вперёд, «Спартак», — сказал Бонгонда в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».

Напомним, что сегодня, 12 июля, конголезский и бельгийский форвард был официально представлен в качестве футболиста московского «Спартака». Уже известно о том, что Тео Бонгонда подписал соглашение со столичным клубом на три года. Он будет выступать под 77-м номером.

источник: ФК «Спартак»
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