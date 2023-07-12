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В Госдуме оценили переход Далера Кузяева в «Гавр»  

Российский хавбек выступал за «Зенит» на протяжении шести лет. 
12 июля 2023 12:14
автор: Глеб Шевяков

Депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова высказалась по поводу перехода полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Нельзя его ругать за то, что он уехал в недружественную страну. Мы же не виним хоккеистов, которые играют в НХЛ. Переход Кузяева показывает, что политики говорят одно, а спортивные менеджеры и чиновники — другое. Для вторых прежде всего важны прибыль, красивая игра и понимание, какой футболист нужен команде. Они не ориентируются на то, что скажет президент Франции», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Добавим, что по завершении сезона-2022/2023 у Кузяева истек контракт с «Зенитом». Он играл в составе сине-бело-голубых на протяжении шести лет (с 2017 по 2023 годы). Всего за петербуржцев он провел 183 матча, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач. Он является пятикратным чемпионом России, обладателем одного Кубка и двух Суперкубков страны.

источник: «Спорт-Экспресс»
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