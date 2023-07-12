Гендиректор «Зенита» Медведев заявил, что Марио Фернандес проходит медосмотр

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, что 32-летний российский защитник Марио Фернандес проходит медосмотр в санкт-петербургской команде.

«Фернандес проходит медицинское обследование», — заявил Медведев в интервью изданию «Чемпионат».

Ранее стало известно о том, что экс-игрок ЦСКА прибыл в Санкт-Петербург для подписания соглашения с «Зенитом».

Напомним, что в период с 2012 по 2022 годы Марио Фернандес выступал за столичных армейцев. В составе ЦСКА он трижды выигрывал РПЛ. Три раза становился серебряным призером чемпионата России.

На счету защитника 33 матча за сборную Россию, в которых он забил 5 голов.