ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гендиректор «Зенита» Медведев заявил, что Марио Фернандес проходит медосмотр

В ближайшее время защитник подпишет контракт с клубом из Санкт-Петербурга.
12 июля 2023 12:17
автор: Виталий Овсянников

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, что 32-летний российский защитник Марио Фернандес проходит медосмотр в санкт-петербургской команде.

«Фернандес проходит медицинское обследование», — заявил Медведев в интервью изданию «Чемпионат».

Ранее стало известно о том, что экс-игрок ЦСКА прибыл в Санкт-Петербург для подписания соглашения с «Зенитом».

Напомним, что в период с 2012 по 2022 годы Марио Фернандес выступал за столичных армейцев. В составе ЦСКА он трижды выигрывал РПЛ. Три раза становился серебряным призером чемпионата России.

На счету защитника 33 матча за сборную Россию, в которых он забил 5 голов.

источник: Чемпионат.com
Алдонин высказался о переходе Далера Кузяева в «Гавр» 
Российский хавбек играл за «Зенит» на протяжении шести лет.  
12.07.2023 12:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Александр Мостовой высказался о переходе Тео Бонгонды «Спартак»
О переходе бельгийского футболиста в московский клуб стал известно в среду, 12 июля.
12.07.2023 12:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гендиректор «Зенита» – о переходе Кузяева в «Гавр»: вся игра будет строиться вокруг Далера
Россиянин заключил контракт до лета 2025 года.
12.07.2023 12:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В Госдуме оценили переход Далера Кузяева в «Гавр»  
Российский хавбек выступал за «Зенит» на протяжении шести лет. 
12.07.2023 12:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Новичок «Спартака» Бонгонда обратился к болельщикам красно-белых
Экс-игрок «Кадиса» хочет помочь «Спартаку» стать чемпионом.
12.07.2023 11:51
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Аршавин: не понимаю, зачем Кузяев поменял «Зенит» на «Гавр»
Экс-игрок лондонского «Арсенала» в недоумении.
12.07.2023 11:38
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Думбия – о первом сезоне в ЦСКА: стоял под горячим душем и плакал
Футболист пережил депрессию из-за погодных условий.
12.07.2023 11:34
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Далер Кузяев попрощался с «Зенитом» после перехода в «Гавр»
В составе «Зенита» он стал пятикратным чемпионом России.
12.07.2023 11:01
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра» (фото)
Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра» (фото)
Футболист решил отказаться от выгодного предложения из Турции.
12.07.2023 10:44
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.