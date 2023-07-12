Александр Мостовой высказался о переходе Тео Бонгонды «Спартак»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил переход форварда форварда Тео Бонгонды в «Спартак».

«Командам верхней части таблицы всегда требуется усиление после окончания сезона. Это естественный процесс, на нем зарабатывают деньги. Я не следил за Бонгонда и не знаю, как он играет. Но просто так «Спартак» не стал бы его брать. Думаю, что он нужен команде, — приводит слова 54-летний специалист «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 Бонгонда за «Кадис» провел 31 матч в Ла Лиге, забил четыре гола и оформил три ассиста. До «Кадиса» бельгиец играл «Генк» и «Зюлте Варегем», а также за испанскую «Сельту».