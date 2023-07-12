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Алдонин высказался о переходе Далера Кузяева в «Гавр» 

Российский хавбек играл за «Зенит» на протяжении шести лет.  
12 июля 2023 12:50
автор: Глеб Шевяков

Экс-полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Переход Кузяева в «Гавр» — это новый опыт. Тут ещё есть интерес и агента. Это вполне обдуманный переход, потому что Далер давно хотел играть в Европе. Познакомиться с другой культурой и новым чемпионатом — хорошая инициатива. Чемпионат Франции точно сильнее РПЛ, учитывая огромное количество высококлассных футболистов», – приводит 43-летнего специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. С тех пор он стал пятикратным чемпионом России, двухкратным обладателем Суперкубка страны и один раз выиграл Кубок. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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