Алдонин высказался о переходе Далера Кузяева в «Гавр» 

Экс-полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Переход Кузяева в «Гавр» — это новый опыт. Тут ещё есть интерес и агента. Это вполне обдуманный переход, потому что Далер давно хотел играть в Европе. Познакомиться с другой культурой и новым чемпионатом — хорошая инициатива. Чемпионат Франции точно сильнее РПЛ, учитывая огромное количество высококлассных футболистов», – приводит 43-летнего специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. С тех пор он стал пятикратным чемпионом России, двухкратным обладателем Суперкубка страны и один раз выиграл Кубок. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в десять миллионов евро.