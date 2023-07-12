«ПСЖ» рассчитывает приобрести Виктора Осимхена этим летом

Руководство «ПСЖ» рассматривает возможность покупки нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает Il Mattino.

Как утверждает источник, красно-синие готовы предложить за 24-летнего футболиста 110 миллионов евро. Сообщается, что в случае перехода парижане готовы платить форварду 12 миллионов за сезон.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 Осимхен за «Наполи» сыграл 39 встречи, отличился 31 забитым мячом и пятью результативными передачами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.