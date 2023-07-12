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Головин – о переходе Кузяева в «Гавр»: надеюсь он станет заметным игроком в Лиге 1

Полузащитник «Монако» пожелал успехов своему соотечественнику.
12 июля 2023 13:06
автор: Виталий Овсянников

27-летний российский футболист Александр Головин, выступающий за «Монако» на позиции полузащитника, поделился впечатлениями от перехода Далера Кузяева из «Зенита» во французский «Гавр».

«Конечно, всегда хорошо, когда российские футболисты получают предложения из сильнейших чемпионатов. Можно только порадоваться этому. Есть ли в этом моя заслуга в том плане, что удалось заиграть в «Монако» и отношение к игрокам из России улучшилось? Мне сложно говорить об этом, со стороны виднее. Просто работаю на максимуме и стараюсь приносить пользу команде, а оценки пусть выносят специалисты и болельщики. В любом случае, надеюсь, что Далер сможет проявить себя и станет заметным игроком в Лиге 1», — сказал Головин в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, что Александр Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 годы, после чего перешел во французский «Монако». В составе монегасков он провел 176 матчей и забил 25 голов.

Далер Кузяев был игроком «Зенита» в период с 2017 по 2023 годы. В составе клуба из Санкт-Петербурга он стал пятикратным чемпионом России.

источник: Чемпионат.com
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