Нападающий «Челси» может перейти в клуб Саудовской Аравии

Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, команды Саудовской Аравии заинтересованы в подписании 34-летнего футболиста. Сообщается, что клубы смущает большая заработная плата габонца.

Напомним, что Обамеянг присоединился к «Челси» в сентябре 2022 года. С тех пор за «пенсионеров» он сыграл 21 матч, отличился тремя забитыми мячами и одним ассистом. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет четыре миллиона евро.