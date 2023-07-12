«Балтика» объявила о подписании обладателя Кубка Англии Анхело Энрикеса

29-летний чилийский футболист Анхело Энрикес стал игроком калининградской «Балтики».

Форвард присоединяется к клубу РПЛ на правах свободного агента.

С 2012 года Анхело Энрикес выступает за сборную «Чили», в составе которой он выиграл Кубок Америки-2015. В 2013 году он выступал за английский клуб «Уиган», вместе с которым стал обладателем Кубка Англии-2013.

С 2014 по 2017 годы чилийский форвард играл за загребское «Динамо», в составе которого два раза выиграл чемпионат Хорватии. В минувшем сезоне Анхело Энрикес играл за польский клуб «Медзь».