Главный тренер сборной России Карпин высказался о переходе Кузяева в «Гавр»

54-летний российский специалист Валерий Карпин, возглавляющий российскую национальную команду, поделился впечатлениями от перехода Далера Кузяева во французский «Гавр».

Ранее игрок сборной России в течение шести лет выступал за «Зенит».

«Далер не советовался со мной, принимая решение о переезде в Европу. Но в целом он знает моё мнение. Очевидно, что для него это шаг вперёд в карьере. И дело не в уровне клубов — «Зенита» и «Гавра», а в силе чемпионата Франции и команд, против которых Кузяеву придётся играть. Понятно, что уровень сопротивления французского чемпионата выше, чем в России. Желаю Далеру удачи» — сказал Карпин в интервью Sport24.

Напомним, в минувшем сезоне «Гавр» вышел в элиту французского футбола, одержав победу в Лиге 2.