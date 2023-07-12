«Аякс» прокомментировал возможный переход Арсена Захаряна в клуб 

«Аякс» отреагировал на новость о том, что амстердамская команда заинтересована в услугах полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Мы никогда не комментируем трансферные слухи. Если что-то и появится, то на нашем официальном сайте или в соцсетях», — приводит заявление пресс-службы «аяксидов» «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что на 20-летнего футболиста претендует «Фейеноорд».

Добавим, что Захарян является воспитанником «Динамо». В сезоне-2022/2023 за столичный клуб он провёл 37 встреч, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.