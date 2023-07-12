«Барселона» подписала 18-летнего бразильского нападающего 

«Барселона» объявила о трансфере форварда Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе». Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Как утверждает источник, бразилец следующий сезон проведет в своей нынешней команде, а затем присоединится к стану сине-гранатовых.

Добавим, что Роке выступает за «Атлетико» с весны прошлого года. Он сыграл за бразильскую команды 66 встреч, отличился 22 забитыми мячами и отдал девять ассистов. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.