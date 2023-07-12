«Фейеноорд» начал переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна

«Фейеноорд» вступил в переговоры с московским «Динамо» по трансферу полузащитника сборной России Арсена Захаряна, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, клуб из Нидерландов предлагает за 20-летнего футболиста 8 млн, а бело-голубые просят 15 при отступных в контракте - 25 млн евро.

Добавим, что Захарян является воспитанником «Динамо». В сезоне-2022/2023 за столичный клуб он провел 37 встреч, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.