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«Фейеноорд» начал переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна

Известна сумма, которую хочет получить российский клуб.
12 июля 2023 14:17
автор: Максим Скороходов

«Фейеноорд» вступил в переговоры с московским «Динамо» по трансферу полузащитника сборной России Арсена Захаряна, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, клуб из Нидерландов предлагает за 20-летнего футболиста 8 млн, а бело-голубые просят 15 при отступных в контракте - 25 млн евро.

Добавим, что Захарян является воспитанником «Динамо». В сезоне-2022/2023 за столичный клуб он провел 37 встреч, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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