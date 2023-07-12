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Стала известна сумма трансфера Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону»

18-летний игрок уже успел дебютировать за сборную Бразилии.
Стала известна сумма трансфера Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону»
12 июля 2023 14:34
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 12 июля, популярный спортивный обозреватель Фабрицио Романо сообщает в своем Twitter-аккаунте о том, что «Барселона» заплатила бразильскому клубу «Атлетико Паранаэнсе» 30 млн евро за переход Витора Роке.

Еще 31 млн евро «сине-гранатовые» могут заплатить в качестве бонусов.

Согласно данным источника, если юный бразилец окажется в топ-3 голосования за «Золотой мяч», то «Атлетико Паранаэнсе» получит 5 млн евро. Остальные бонусы будут выплачены за количество проведенных игр, забитых голов и полученных титулов.

Напомним, что следующий сезон Витор Роке будет играть за действующий клуб «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды.

источник: «Советский спорт»
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