Умер советник президента Казахстанской федерации футбола Байшаков

На 73-м году жизни умер советник президента Казахстанской федерации футбола Сеильда Байшаков, сообщает пресс-служба организации.

Обстоятельства смерти не уточняются.

Большую часть карьеры Байшаков провел в «Кайрате», за который сыграл 296 матчей и забил 11 голов. В активе защитника два матча за сборную СССР.

Сеильда Икрамович является мастером спорта СССР, мастером спорта международного класса, заслуженным тренером Республики Казахстан.

До того, как стать советником президента Казахстанской федерации футбола, Байшаков сам возглавлял организацию.