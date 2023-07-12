РПЛ назвала состав Правления лиги на ближайший год

По результатам выборов стал известен состав Правления Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба организации.

В него вошли президент РПЛ Александр Алаев, исполнительный директор организации Сергей Чебан, президент «Урала» Григорий Иванов, вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов, а также генеральные директора ЦСКА и «Динамо» Роман Бабаев и Павел Пивоваров соответственно.

Уточняется, что Члены Правления избраны сроком на один год.