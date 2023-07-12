Хесус Медина: когда переезжал в Россию, спрашивал совета у Мельгарехо

Парагвайский футболист Хесус Медина, перешедший из ЦСКА в «Спартак», поделился впечатлениями о жизни в России.

Также он рассказал о своих соотечественниках, которые играют в «Спартаке» или выступали в нём ранее.

«Барриос — легенда парагвайского футбола, играл на ЧМ. А с Мельгарехо мы пересекались в сборной, и я спрашивал у него о России, когда перебирался сюда. Он очень тепло вспоминал о «Спартаке». Лоренсо провёл здесь много сезонов, выигрывал трофеи, забивал важные мячи. С Дуарте мы тоже заранее пообщались, а теперь будем играть вместе. Я в России уже полтора года и чувствую себя здесь как дома. Москва — большой город, комфортный для жизни», — приводит слова Медины пресс-служба «Спартака».

Напомним, 38-летний Лукас Барриос выступал за «Спартак» в период с 2013 по 2015 год. Нападающий сыграл 16 матчей и забил два гола. 32-летний Лоренсо Мельгарехо провел в составе красно-белых четыре с половиной сезона — с 2016 по 2020 год. На счету полузащитника 116 матчей и 17 голов за «Спартак». Защитник Дуарте перешёл в состав красно-белых в январе 2023 года.