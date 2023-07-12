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РЖД организует дополнительные поезда в Казань на матч Суперкубка России

РФС удалось договориться об организации новых рейсов.
12 июля 2023 15:32
автор: Александр Евграфов

Российский футбольный союз (РФС) и Российские железные дороги (РЖД) договорились о запуске дополнительных поездов в Казань для посещения матча за Суперкубок России, сообщается на РФС.

Дополнительные рейсы будут организованы из Москвы и Санкт-Петербурга в Казань и обратно. Благодаря им еще 1350 болельщиков смогут добраться до места проведения матча за престижный трофей.

В матче за Суперкубок России 15 июля в Казани сыграют действующий чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны ЦСКА. Начало матча в 17 часов по московскому времени.

источник: РФС
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