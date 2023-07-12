«Спартак» ищет на крайних защитников на трансферном рынке

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

«Мы рассматриваем возможность, что можно сделать, особенно с левым краем защиты», - произнес представитель «Спартака» в видео, опубликованном на YouTube-канале «Вышли».

В настоящий момент в составе «Спартака» три левых защитника Даниил Хлусевич, Леон Классен и Илья Голосов и два правых - Даниил Денисов и Томаш Тавареш, но последний получил тяжелую травму в молодежной сборной Португалии и будет доступен только во второй части следующего сезона.