В «Рубине» сообщили причину, по которой клуб подписал контракт с Мацеем Рыбусом 

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал подробности о трансфере флангового защитника Мацея Рубыся.

«В первую очередь, Мацей Рыбус привлек главного тренера. Что касаемо его возраста, сами можете знать примеры Сергея Семака, Сесара Наваса, Гекдениза Карадениза, которые тоже играли в этом возрасте», – приводит слова Айбатова Sport24.ru.

Добавим, что Рыбус присоединился к «Рубину» после того, как он расторг свой контракт со «Спартаком». В сезоне-2022/2023 33-летний футболист провел за московский клуб 12 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.