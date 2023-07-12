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В «Рубине» сообщили причину, по которой клуб подписал контракт с Мацеем Рыбусом 

В минувшем сезоне польский игрок выступал за «Спартак».
12 июля 2023 16:33
автор: Глеб Шевяков

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал подробности о трансфере флангового защитника Мацея Рубыся.

«В первую очередь, Мацей Рыбус привлек главного тренера. Что касаемо его возраста, сами можете знать примеры Сергея Семака, Сесара Наваса, Гекдениза Карадениза, которые тоже играли в этом возрасте», – приводит слова Айбатова Sport24.ru.

Добавим, что Рыбус присоединился к «Рубину» после того, как он расторг свой контракт со «Спартаком». В сезоне-2022/2023 33-летний футболист провел за московский клуб 12 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

источник: Sport24.ru
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