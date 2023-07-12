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Агент Головина отреагировал на переход Далера Кузяева в «Гавр»

В прошлом сезоне клуб стал победителем второго дивизиона чемпионата Франции.
12 июля 2023 16:42
автор: Глеб Шевяков

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина, Александр Клюев высказался о переходе российского хавбека Далера Кузяева в «Гавр».

«Я считаю, что это очень важная история для всего российского футбола. Наш игрок поедет во Францию, в сильный чемпионат и будет представлять Россию в Европе. Я еще раз подчеркну, что чемпионат Франции — один из сильнейших в Европе», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Добавим, что Кузяев присоединился к «Гавру» после того, как истек его контракт с «Зенитом». В сезоне-2022/2023 он сыграл за питерский клуб 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач. Он является пятикратным чемпионом России.

«Гавр» обеспечил себе участие в розыгрыше Лиги 1 после победы в чемпионате второго дивизиона Франции.

источник: Metaratings.ru
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