Агент Головина отреагировал на переход Далера Кузяева в «Гавр»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина, Александр Клюев высказался о переходе российского хавбека Далера Кузяева в «Гавр».

«Я считаю, что это очень важная история для всего российского футбола. Наш игрок поедет во Францию, в сильный чемпионат и будет представлять Россию в Европе. Я еще раз подчеркну, что чемпионат Франции — один из сильнейших в Европе», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Добавим, что Кузяев присоединился к «Гавру» после того, как истек его контракт с «Зенитом». В сезоне-2022/2023 он сыграл за питерский клуб 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач. Он является пятикратным чемпионом России.

«Гавр» обеспечил себе участие в розыгрыше Лиги 1 после победы в чемпионате второго дивизиона Франции.