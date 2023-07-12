ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мостовой высказался о переходе Далера Кузяева из «Зенита » в французский «Гавр»

Футболист ушел на правах свободного агента.
12 июля 2023 16:51
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист Александр Мостовой высказался о переходе Далера Кузяева из «Зенита » в французский «Гавр».

«Удивлён переходу Кузяева в «Гавр». Уезжать из тепличных условий, где ты можешь из года в год становиться чемпионом и хорошо зарабатывать… Респект Далеру за то, что уезжает из малины на завод.

Но на примерах других ребят тут далеко ходить не надо. Есть Азмун, который уехал и сел на лавку. Азмун в более сильном клубе, где конкуренция? Согласен, но чемпионат Франции очень сложный. Я там играл три года, поэтому знаю, о чём говорю», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Кузяев присоединился к «Гавру» после того, как истек его контракт с «Зенитом». В сезоне-2022/2023 он сыграл за питерский клуб 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач. Он является пятикратным чемпионом России.

«Гавр» обеспечил себе участие в розыгрыше Лиги 1 после победы в чемпионате второго дивизиона Франции.

источник: Чемпионат.com
Зенит» грозился разорвать контракты с Клаудиньо и Малкомом, если игроки поедут на ЧМ-2022
Об этом сообщили в сборной Бразилии.
12.07.2023 17:32
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Астон Вилла» подписала контракт с защитником сборной Испании
Сумма контракта не разглашается.
12.07.2023 17:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
РПЛ совместно со всеми клубами поддержали возвращение пива на стадионы: мы не видим негатива
Данную алкогольную продукцию запретили в 2005 году.
12.07.2023 17:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
Рианчо оценил переход полузащитника Бонгонды в «Спартак» 
Ранее 27-летний бельгийский игрок выступал за «Кадис».
12.07.2023 17:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
БК Фонбет – титульный партнер ФК «Черноморец»
По итогам сезона-2022/23 клуб из Новороссийска вышел в Первую лигу.
12.07.2023 17:19
Футбол
автор: Сергей Иванов
Рахимов объяснил уход Алана Дзагоева из «Рубина»
Специалист надеется, что на его место придет другой полузащитник.
12.07.2023 17:07
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Защитник «Рубина» Рыбус пропустил контрольные матчи из-за травмы
Футболист получил растяжение икроножной мышцы.
12.07.2023 16:59
Футбол
автор: Александр Евграфов
Агент Головина отреагировал на переход Далера Кузяева в «Гавр»
В прошлом сезоне клуб стал победителем второго дивизиона чемпионата Франции.
12.07.2023 16:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Рубине» сообщили причину, по которой клуб подписал контракт с Мацеем Рыбусом 
В минувшем сезоне польский игрок выступал за «Спартак».
12.07.2023 16:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.