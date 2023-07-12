Бывший футболист Александр Мостовой высказался о переходе Далера Кузяева из «Зенита » в французский «Гавр».

«Удивлён переходу Кузяева в «Гавр». Уезжать из тепличных условий, где ты можешь из года в год становиться чемпионом и хорошо зарабатывать… Респект Далеру за то, что уезжает из малины на завод.

Но на примерах других ребят тут далеко ходить не надо. Есть Азмун, который уехал и сел на лавку. Азмун в более сильном клубе, где конкуренция? Согласен, но чемпионат Франции очень сложный. Я там играл три года, поэтому знаю, о чём говорю», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Кузяев присоединился к «Гавру» после того, как истек его контракт с «Зенитом». В сезоне-2022/2023 он сыграл за питерский клуб 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач. Он является пятикратным чемпионом России.

«Гавр» обеспечил себе участие в розыгрыше Лиги 1 после победы в чемпионате второго дивизиона Франции.