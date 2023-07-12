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Защитник «Рубина» Рыбус пропустил контрольные матчи из-за травмы

Футболист получил растяжение икроножной мышцы.
12 июля 2023 16:59
автор: Александр Евграфов

Защитник «Рубина» Мацей Рыбус пропустил два контрольных матча против «Крыльев Советов» из-за травмы, сообщил журналистам главный тренер команды Рашид Рахимов.

«Он, к сожалению, получил очень неприятный удар - растяжение икроножной мышцы. Образовалась гематома, мы не рискуем, будем постепенно его выпускать», - сказал Рахимов после матчей с «Крыльями Советов».

В среду казанский клуб провел два товарищеских матча с самарской командой, проиграв в первом 0:1 и победив во втором 2:1.

Рыбус перешел в «Рубин» в июне, его контракт рассчитан на один сезон. В минувшем сезоне 33-летний защитник выступал за московский «Спартак». Красно-белые расторли контракт с польским футболистом после окончания чемпионата.

В первом туре российской премьер-лиги «Рубин» сыграет в Москве с «Локомотивом», а «Крылья Советов» в Грозном с «Ахматом».

источник: ФК «Рубин»
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