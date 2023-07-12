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БК Фонбет – титульный партнер ФК «Черноморец»

По итогам сезона-2022/23 клуб из Новороссийска вышел в Первую лигу.
12 июля 2023 17:19
автор: Сергей Иванов

Букмекерская компания Фонбет подписала долгосрочное соглашение о сотрудничестве с ФК «Черноморец».

Согласно условиям контракта, логотипы Фонбет будут нанесены на игровую форму ФК «Черноморец». Беттинг-партнер клуба получит права на размещение брендинга на всех домашних матчах новороссийского клуба в рамках чемпионата Первой Лиги и FONBET Кубка России.

Кроме того, Фонбет и ФК «Черноморец» проведут ряд промо-мероприятий и акций для болельщиков клуба, направленные на повышение популярности новороссийского клуба.

Сергей Анохин, генеральный директор БК Фонбет:

«Новороссийск – город с богатой историей, подаривший нашей стране множество талантливых игроков, среди которых выделяются братья Владимир и Виталий Бут, Роман Орещук, Денис Попов и многие другие. Мы очень рады стать партнером ФК «Черноморец» и надеемся, что наше сотрудничество с клубом окажется длительным и плодотворным, и на юге будет выступать еще одна самобытная, узнаваемая и талантливая команда».

Валентин Климко, генеральный директор ФК «Черноморец» Новороссийск:

«Для нашего клуба это хороший спонсор федерального уровня, с которым почетно быть в партнерских отношениях.

Фонбет является титульным партнером Кубка России по футболу – самого интересного соревнования в нашей стране. И он стал таким благодаря высококлассным специалистам в области спортивного маркетинга и рекламы.

Кроме того, Фонбет надежный партнер, который зарекомендовал себя в работе с такими солидными клубами, как московские ЦСКА и «Локомотив», самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин». Для нас очень почетно оказаться в такой солидной компании клубов-партнеров, и надеюсь, наше сотрудничество будет длительным и плодотворным».

источник: «Советский спорт»
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