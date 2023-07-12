Рианчо оценил переход полузащитника Бонгонды в «Спартак» 

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо высказался о переходе полузащитника Тео Бонгонды в «Спартак».

«Я плохо знаю Бонгонда, поэтому не знаю, сможет ли он составить конкуренцию Промесу. Если говорить о причинах его перехода, то «Спартак» не слабее «Кадиса». У этого испанского клуба нет таких финансовых возможностей, как у «красно-белых», – приводит слова 63-летнего специалиста Metaratings.ru.

Добавим, что в прошедшем сезоне Бонгонда сыграл за «Кадис» 32 матча, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал три результативные передачи. Бельгиец подписал контракт со «Спартаком» до конца июня 2027 года.