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РПЛ совместно со всеми клубами поддержали возвращение пива на стадионы: мы не видим негатива

Данную алкогольную продукцию запретили в 2005 году.
12 июля 2023 17:26
автор: Максим Скороходов

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в очередной раз поддержал возвращение пива на стадионы.

«Мы озвучивали позицию, она едина: все клубы за возвращение пива. Недавно вновь открылась дискуссия по этому вопросу. Мы не видим негатива в этом, нужно всё правильно подготовить и реализовать. Чем быстрее мы вернем пиво на стадионы, тем всем будет лучше. Это один из многих инструментов для работы с аудиторией», - приводят РИА Новости слова Алаева.

Добавим, что продажа пива на стадионах в России запрещена с 2005 года. 26 апреля 2023 года клубы РПЛ на всеобщем собрании единогласно выступили за возвращение пива на российские стадионы.

источник: «РИА Новости»
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