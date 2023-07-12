«Астон Вилла» подписала контракт с защитником сборной Испании

Защитник испанского «Вильярреала» и сборной Испании Пау Торрес перешел в состав бирмингемской «Астон Виллы», сообщается на официальном сайте клуба.

Сумма сделки и срок контракта клубом не разглашаются.

Однако, по информации журналиста Фабрицио Романо, за переход испанского футболиста «Астон Вилла» заплатила 32,5 млн евро плюс бонусы в размере еще 5 млн евро.

26-летний защитник является воспитанником «Вильярреала». В составе команды он сыграл в 173 матчах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Вместе с «Вильярреалом» футболист выиграл Лигу Европы в 2021 году, а на следующий год стал полуфиналистом Лиги чемпионов.

Торрес вызывался в сборную Испании, сыграл в шести матчах на европейском первенстве 2020 года, а также участвовал в чемпионате мира 2022 года.