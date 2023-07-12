Зенит» грозился разорвать контракты с Клаудиньо и Малкомом, если игроки поедут на ЧМ-2022

Директор по развитию Бразильской конфедерации футбола Жуниньо Паулиста объяснил, почему игроки петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малком не попали в состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2022, который проходил в Катаре.

«Руководители «Зенита» оказывали на Клаудиньо и Малкома сильное давление, бесчеловечно угрожали, в том числе, разорвать контракт», - приводит слова функционера Globo Esporte.

Напомним, что на мировом первенстве национальная команда Бразилии дошла до четвертьфинала турнира, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти.