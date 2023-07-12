Канчельскис считает, что Далер Кузяев запоздал с переездом в Европу

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение на тему того, что экс-игрок «Зенита» Далер Кузяев перешел в «Гавр».

«Далер чуть засиделся в РПЛ, мог намного раньше переезжать в Европу. Звезд с неба он бы не хватал, но в крепком середняке любого клуба из топ-5 лиг был бы основным игроком. Но в любом случае хорошо, что решился попробовать свои силы в Европе. Кузяева можно только хвалить и уважать за его переход в «Гавр». Все правильно сделал» — приводит слова 54-летнего специалиста «РБ Спорт».

Добавим, что Кузяев играл за «Зенит» с 2017 года. С тех пор он пять раз становился чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок. На счету 30-летнего футболиста 46 матчей за сборную России, в которых он отличился двумя забитыми мячами и отдал семь результативных передач.