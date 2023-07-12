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Петржела объяснил, почему Артем Дзюба покинул «Зенит» 

Российский форвард играл за сине-бело-голубых на протяжении семи лет.
12 июля 2023 17:46
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал причину, по которой питерская команда рассталась с нападающим Артемом Дзюбой.

«В «Зените» отличная атмосфера. Это видно по игре команды. В составе нет игроков, которые притягивает внимание только к себе. Таким был Дзюба. Его уход во многом связан с его тяжелым характером. По игровым качествам Артем доказал, что он в порядке. Дзюба до сих пор играл бы в «Зените», если бы не был скандальным», — приводит слова 69-летнего специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» в 2022 году. Всего за петербуржцев он сыграл 249 матчей, отличился 108 забитыми мячами и 70 ассистами. В настоящий момент момент 34-летний футболист выступает за московский «Локомотив».

источник: «РБ-Спорт»
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