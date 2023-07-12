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Экс-защитник «Динамо» заявил, что Захарян намерен покинуть клуб

Полузащитником сборной России интересуются топ-клубы Нидерландов.
12 июля 2023 17:51
автор: Максим Скороходов

Бывший защитник «Динамо» Заурбек Плиев высказался о шансах хавбека Арсена Захаряна покинуть команду.

Напомним, недавно появилась информация об интересе к полузащитнику со стороны «Фейеноорда» и «Аякса».

«Поделюсь небольшой информацией: человек все равно хочет уехать в Европу. Надеюсь, у него все получится. Возможно, также транзитом через чтото, но уехать.

Мое мнение: если есть возможность, то надо уезжать. Для него будет определяющий сезон. Если он останется и покажет лучшие качества, то шансов уехать будет больше. Тем более он будет свободным агентом. Если провалит сезон, то дальше Армении не уедет», - приводит «Матч ТВ» слова Плиева.

Добавим, что Захарян является воспитанником «Динамо». В сезоне-2022/2023 за столичный клуб он провел 37 встреч, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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