ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Хохлов рассказал, почему «Сочи» расстался с Жоаозиньо

Клуб не стал продлевать контракт с 34-летним бразильцем с российским паспортом.
12 июля 2023 18:18
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал, почему клуб не стал продлевать контракт с полузащитником Жоаозиньо.

«Одно из направлений клубной политики — омоложение состава. С Жозиком, при всем к нему уважении, пришлось расстаться. Прекрасно к нему отношусь, как и все в клубе. Золотой парень, жалко терять, но и шансов остаться у Жоаозиньо практически не было», - приводит «Матч ТВ» слова Хохлова.

Напомним, что Жоаозиньо выступал за «Сочи» с 2020 года. Всего за клуб он провел 74 матча, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Краснодара» и «Динамо».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Жоау Феликс может вернуться в АПЛ в ближайшее время 
На португальца претендуют ряд английских клубов. 
12.07.2023 19:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Приехал, когда ни одной из нас не осталось». Арсеньева и Тырышкина – о переходе Кузяева в «Гавр»
Ранее футболистки выступали за французский клуб.
12.07.2023 18:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Голкипер Самир Ханданович покидает «Интер»
Голкипер Самир Ханданович покидает «Интер»
В настоящее время словенский футболист находится в статусе свободного агента.
12.07.2023 18:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Головина назвал российских футболистов, которые могут себя проявить в чемпионате Франции
В Лиге 1 теперь будут выступать два игрока из РФ.
12.07.2023 18:35
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Мостовой высказался о предстоящем матче «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок России 
Очная встреча футбольных клубов состоится в субботу, 15 июля. 
12.07.2023 18:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Эксклюзив: «Динамо» предложили подписать чемпиона Италии Наингголана
Эксклюзив: «Динамо» предложили подписать чемпиона Италии Наингголана
Ранее сообщалась, что бельгиец может оказаться в «Спартаке».
12.07.2023 18:13
Футбол
автор: Никита Плохих
«ПСЖ» готов заплатить 100 миллионов евро за Харри Кейна
На данный момент футболист выступает за «Тоттенхэм».
12.07.2023 18:08
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Экс-защитник «Динамо» заявил, что Захарян намерен покинуть клуб
Полузащитником сборной России интересуются топ-клубы Нидерландов.
12.07.2023 17:51
Футбол
автор: Максим Скороходов
Петржела объяснил, почему Артем Дзюба покинул «Зенит» 
Российский форвард играл за сине-бело-голубых на протяжении семи лет.
12.07.2023 17:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.