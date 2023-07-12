Хохлов рассказал, почему «Сочи» расстался с Жоаозиньо

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал, почему клуб не стал продлевать контракт с полузащитником Жоаозиньо.

«Одно из направлений клубной политики — омоложение состава. С Жозиком, при всем к нему уважении, пришлось расстаться. Прекрасно к нему отношусь, как и все в клубе. Золотой парень, жалко терять, но и шансов остаться у Жоаозиньо практически не было», - приводит «Матч ТВ» слова Хохлова.

Напомним, что Жоаозиньо выступал за «Сочи» с 2020 года. Всего за клуб он провел 74 матча, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Краснодара» и «Динамо».