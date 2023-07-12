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Мостовой высказался о предстоящем матче «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок России 

Очная встреча футбольных клубов состоится в субботу, 15 июля. 
12 июля 2023 18:25
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и ЦСКА в Суперкубке России-2023/2024.

«Я видел «Зенит» в матче с «Црвеной Звездой». Зенит, конечно, еще не в полной боевой готовности. Особенно иностранцы. ЦСКА еще не видел. Такая предсезонка идет — ничего непонятно. Вроде армейцы двигаются нормально, кого-то обыгрывают. Так что я думаю, что шансы равны. Кубок — одна игра. Я бы не стал выделять фаворита», – приводит слова бывшего российского футболиста Sport24.ru.

Добавим, что встреча «Зенита» и ЦСКА за трофей Суперкубка России пройдет в субботу, 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Армейцы – семикратные обладатели титула. Сине-бело-голубые выигрывали Суперкубок три раза и восемь раз завоевывали кубок сезона СССР.

источник: Sport24.ru
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