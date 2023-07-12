Агент Головина назвал российских футболистов, которые могут себя проявить в чемпионате Франции

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, назвал российских игроков, которые могли бы проявить себя в чемпионате Франции.

«Достаточное количество россиян могло бы заиграть во Франции. Из молодых назвал бы Пиняева, Карпукаса, которые хорошо смотрятся. Есть и другие ребята, вроде Тюкавина и Щетинина, которые неплохо проявляют себя в своих клубах», - приводит слова агента Metaratings.ru.

Напомним, что Кузяев перешел в «Гавр». 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года. Ранее у него завершилось соглашение с петербургским «Зенитом».