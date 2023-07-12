Голкипер Самир Ханданович покидает «Интер»

Вратарь «Интера» Самир Ханданович принял решение не продлевать соглашение с миланским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Сообщается, что контракт 38-летнего голкипера с «нерадзурри» истек 1 июля и с тех пор он является свободным агентом.

Добавим, что Ханданович играл за «Интер» на протяжении 11 лет (с 2012 по 2023 годы). Всего за черно-синих он провел 445 игр, пропустил 471 гол и отстоял 166 встреч на ноль. Он является чемпионом Италии-2021/2022 и двухкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.