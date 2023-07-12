«Приехал, когда ни одной из нас не осталось». Арсеньева и Тырышкина – о переходе Кузяева в «Гавр»

Бывшие футболистки «Гавра» Олеся Арсеньева и Екатерина Тырышкина отреагировали на переход полузащитника Далера Кузяева в мужскую команду темно-синих.

Отметим, что спортсменки прокомментировали трансфер российского хавбека в соцсетях клуба.

«Приехал, когда ни одной из нас не осталось», – написала Арсеньева в комментарии под опубликованным постом.

«Это потому, что мы произвели хорошее впечатление», – в свою очередь ответила Тырышкина.

Добавим, что Кузяев присоединился к «Гавру» на правах свободного агента после того, как истек его контракт с «Зенитом». В сезоне-2022/2023 за команду Сергея Семака он сыграл 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач. 30-летний игрок является пятикратным чемпионом России, двухкратным обладателем Суперкубка страны и победителем Кубка.