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Жоау Феликс может вернуться в АПЛ в ближайшее время 

На португальца претендуют ряд английских клубов. 
12 июля 2023 19:02
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com.

Как утверждает источник, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Сообщается, что сам нападающий желает перейти в команду, выступающую в Лиге чемпионов.

Добавим, что в январе 2023 года «Челси» арендовал Феликса у «Атлетико» без право выкупа. Всего за «пенсионеров» он сыграл 20 матчей и забил четыре гола. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до лета 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.

источник: Goal.com
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