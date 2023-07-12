Жоау Феликс может вернуться в АПЛ в ближайшее время 

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com.

Как утверждает источник, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Сообщается, что сам нападающий желает перейти в команду, выступающую в Лиге чемпионов.

Добавим, что в январе 2023 года «Челси» арендовал Феликса у «Атлетико» без право выкупа. Всего за «пенсионеров» он сыграл 20 матчей и забил четыре гола. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до лета 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.