«Астана» сыграла дома вничью с тбилисским «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов

В Казахстане завершился первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Астаной» и тбилисским «Динамо».
Встреча завершилась со счетом 1:1. За казахстанскую команду забил нападающий Абат Аймбетов (11-я минута), а у грузинской - полузащитник Габриэль Сигуа (57).
Ответная встреча пройдет 19 июля в Тбилиси. Победитель противостояния сыграет с загребским «Динамо».
Лига чемпионов
Первый квалификационный раунд
«Астана» (Казахстан) - «Динамо» (Тбилиси, Грузия) - 1:1 (1:0)
Голы: Аймбетов, 11 - Сигуа, 57
источник: «Советский спорт»