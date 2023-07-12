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«Астана» сыграла дома вничью с тбилисским «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов

Команды начали выступление в первом отборочном раунде.
12 июля 2023 19:06
автор: Максим Скороходов

В Казахстане завершился первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Астаной» и тбилисским «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 1:1. За казахстанскую команду забил нападающий Абат Аймбетов (11-я минута), а у грузинской - полузащитник Габриэль Сигуа (57).

Ответная встреча пройдет 19 июля в Тбилиси. Победитель противостояния сыграет с загребским «Динамо».

Лига чемпионов

Первый квалификационный раунд

«Астана» (Казахстан) - «Динамо» (Тбилиси, Грузия) - 1:1 (1:0)

Голы: Аймбетов, 11 - Сигуа, 57

источник: «Советский спорт»
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