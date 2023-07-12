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Ари назвал имя лучшего тренера в своей карьере 

В 2018 году бразильский футболист получил российское гражданство. 
12 июля 2023 19:17
автор: Глеб Шевяков

Экс-форвард «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари рассказал, кого считает лучшим тренером в своей карьере.

«Очевидно это — Юрий Палыч Семин! Это очень хороший специалист, он спец по тому, как замотивировать футболиста, дает каждому футболисту свободу во время игры и тренировок. Палыч, он как папа, очень опытный мужик. Постоянно общался с нами, спрашивал нас. Да, у него много требований, но Семин именно тот тренер, кто может выстроить систему в клубе», приводит слова 37-летнего игрока Sport24.ru.

Добавим, что за свою карьеру Семин тренировал сборную России, «Динамо», «Мордовию», «Анжи», «Ростов» и «Локомотив». Под его руководством железнодорожники трижды становились чемпионом России и шесть раз выигрывали Кубок страны.

В настоящий момент Ари, получивший российское гражданство в 2018 году, выступает за бразильский «Атлетико Сеаренсе».

источник: Sport24.ru
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