Ари назвал имя лучшего тренера в своей карьере 

Экс-форвард «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари рассказал, кого считает лучшим тренером в своей карьере.

«Очевидно это — Юрий Палыч Семин! Это очень хороший специалист, он спец по тому, как замотивировать футболиста, дает каждому футболисту свободу во время игры и тренировок. Палыч, он как папа, очень опытный мужик. Постоянно общался с нами, спрашивал нас. Да, у него много требований, но Семин именно тот тренер, кто может выстроить систему в клубе», приводит слова 37-летнего игрока Sport24.ru.

Добавим, что за свою карьеру Семин тренировал сборную России, «Динамо», «Мордовию», «Анжи», «Ростов» и «Локомотив». Под его руководством железнодорожники трижды становились чемпионом России и шесть раз выигрывали Кубок страны.

В настоящий момент Ари, получивший российское гражданство в 2018 году, выступает за бразильский «Атлетико Сеаренсе».