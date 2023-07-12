ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Ювентус» заинтересован в аренде нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда

Ранее футболист обвинялся в изнасиловании.
12 июля 2023 19:24
автор: Степан Шереметьев

Итальянский «Ювентус» заинтересован в аренде нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда. Об этом сообщает La Repubblica.

Напомним, что в январе 2022 года игрок был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес его девушки. 2 февраля 2023 года полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении футболиста, но он не вернулся в состав «красных дьяволов».

К слову, в минувшем сезоне туринцы финишировали на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

источник: La Repubblica
Ари назвал имя лучшего тренера в своей карьере 
В 2018 году бразильский футболист получил российское гражданство. 
12.07.2023 19:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Астана» сыграла дома вничью с тбилисским «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов
Команды начали выступление в первом отборочном раунде.
12.07.2023 19:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
Жоау Феликс может вернуться в АПЛ в ближайшее время 
На португальца претендуют ряд английских клубов. 
12.07.2023 19:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Приехал, когда ни одной из нас не осталось». Арсеньева и Тырышкина – о переходе Кузяева в «Гавр»
Ранее футболистки выступали за французский клуб.
12.07.2023 18:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Голкипер Самир Ханданович покидает «Интер»
Голкипер Самир Ханданович покидает «Интер»
В настоящее время словенский футболист находится в статусе свободного агента.
12.07.2023 18:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Головина назвал российских футболистов, которые могут себя проявить в чемпионате Франции
В Лиге 1 теперь будут выступать два игрока из РФ.
12.07.2023 18:35
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Мостовой высказался о предстоящем матче «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок России 
Очная встреча футбольных клубов состоится в субботу, 15 июля. 
12.07.2023 18:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хохлов рассказал, почему «Сочи» расстался с Жоаозиньо
Клуб не стал продлевать контракт с 34-летним бразильцем с российским паспортом.
12.07.2023 18:18
Футбол
автор: Максим Скороходов
Эксклюзив: «Динамо» предложили подписать чемпиона Италии Наингголана
Эксклюзив: «Динамо» предложили подписать чемпиона Италии Наингголана
Ранее сообщалась, что бельгиец может оказаться в «Спартаке».
12.07.2023 18:13
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.