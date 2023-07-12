Итальянский «Ювентус» заинтересован в аренде нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда. Об этом сообщает La Repubblica.

Напомним, что в январе 2022 года игрок был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес его девушки. 2 февраля 2023 года полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении футболиста, но он не вернулся в состав «красных дьяволов».

К слову, в минувшем сезоне туринцы финишировали на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.